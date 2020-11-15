EURO 2020 için flaş iddia

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, geçtiğimiz yaz salgın sebebiyle yapılamayan ve önümüzdeki yaz ayında oynanacak EURO 2020 finalleri öncesi ses getiren bir habere imzasını attı. Gazete, UEFA'nın turnuvayı 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde oynatmak istediğini ancak son dönemde koronovirüs vakalarının artması sonrasında alternatif planlar üzerinde de durduğunu yazdı. Eğer bir aksilik olmaz ise Türkiye'nin de yer alacağı EURO 2020'ye; Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da seyircili olarak gerçekleşecek.

Görüşmeler çoktan başlamış

11 Haziran 2021'de başlayıp, 11 Temmuz 2021'deki final maçıyla bitecek kupa öncesinde UEFA'nın, salgının tekrar etkisini göstermesi sebebiyle tek bir ülkede organizasyonu yapma fikrinin doğduğu öğrenildi. Bunun için hem yarı finaller hem de finale ev sahipliği (Başkent Londra'da) yapacak İngiltere'nin seçildiği, hatta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, İngiltere Futbol Federasyonu ile şimdiden görüşmelere başladığı bilgisine ulaşıldı. Eğer bu gerçekleşirse, tüm ülkeler soluğu yaz ayında Ada'da alacak.







