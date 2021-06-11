EURO 2020 heyecanı Zula’da yaşanacak

Zula ve Gladyo’nun ezeli mücadelesini yeşil sahalara taşıyan “Futbol Sezonu”, oyun rekabetini maç heyecanıyla birleştirerek Zula severleri daha önce deneyimlemedikleri kadar keyifli ve heyecanlı bir sezonla buluşturacak.

EURO 2020 ile eş zamanlı başlayan Futbol Sezonu, oyuncuların Zula oynarken kendi şampiyona mücadelelerini yeşil sahalardaymışçasına yaşamalarını sağlayacak.

“Stadyum Haritası” ve “Sezon Eldiveni” eklendi

Zula oyuncularının uzun süredir merakla beklediği yeni sezonla, “Futbol Modu”nda oynanacak oyunun en yeni haritası olarak “Stadyum Haritası” ve “Sezon Eldiveni” eklendi. 250.000 ZP, 250.000 XP ve 100.000 materyal bulunduğu yeni sezonda Free bölümü de dolu dolu düzenlenerek, her seviyede farklı ödüller ve materyaller kazanılacak. Ayrıca sezon boyunca tüm yükseltmelerde %12 başarı şansı artışı olacak.

Hem Free ve hem de VIP kısmında Zula Altını (ZA) ödülünün de yer aldığı Futbol Sezonu, yeni sezonun başlayacağı 13 Temmuz’a kadar devam edecek.