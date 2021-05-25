Rakiplerimizin kadroları belli oldu. EURO 2020'de A Milli Takım 'ımız ile birlikte A Grubu'nda yer alan İtalya, Galler ve İsviçre'nin aday kadroları belli oldu. Ülkeler, 26 kişilik nihai kadrolarını 1 Haziran 2021 tarihinde açıklayacak. Peki, ilk rakiplerimizden Galler'in kadrosunda hangi oyuncular var? İşte EURO 2020 Galler Milli Takım kadrosu...

GALLER MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies, Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers), Mark Harris (Cardiff City)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04)

Galler'de Daniel James UEFA Avrupa Ligi Finali, Connor Roberts and Ben Cabango İngiltere Championship play-off Finali, Josh Sheehan, Tom King ve Brennan Johnson de İngiltere League 2 Finali oynadıktan sonra Galler'in kampına katılacak.