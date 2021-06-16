EURO 2020 | Finlandiya - Rusya maç sonucu: 0-1

EURO 2020'de B Grubu’nda 2. maçların ilkinde kupanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg Stadı’nda Finlandiya ile karşılaştı. Ruslar, ilk maçında Belçika’ya 3-0 kaybetti. İlk kez büyük bir turnuvaya katılan Finliler ise Danimarka’dan Eriksen’in ölümden döndüğü gün kaldığı yerden devam eden maçta Vikingler’i tek golle mağlup etti.

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2 takım açısından da gruptaki geleceğini yakından ilgilendiren maçı Rusya 45+2. dakikada Miranchuk'un attığı golle 1-0 kazandı. Finlandiya maç boyunca rakibine oranla daha fazla pozisyon bulmasına rağmen golü atamayınca sahadan yenik ayrılan taraf oldu ve EURO 2020'deki ilk yenilgisini aldı.

Alınan bu sonuçla iki takımın da grupta 3 puanı bulunuyor.

Maçtan dakikalar

Ofsayta takılan gol!

Finlandiya'da Joel Pohjanpalo'nun 4. dakikada attığı gol VAR'ın devreye girmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Zorunlu değişiklik

Rusya'da sakatlanan Fernandes, 25. dakikada yerini Karavaev'e bıraktı. Rusya'da Mario Fernandes ciddi bir sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri yıldız oyuncuyu sedyeyle oyun alanında dışarıya çıkardı.

Miranchuk'tan klas gol

GOL | 45+2. dakikada Rusya skordaki dengeyi bozdu. Miranchuk ceza sahası içinde Finlandiya savunmasının baskısına rağmen klas bir şekilde ayak içi plase yaparak topu ağlara gönderdi ve kaleciyi alt etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Hollandalı hakem Danny Makkelie Grande düdüğünü çalarak ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.









Az farkla auta gitti

2. yarının ilk tehlikeli atağı Rusya'dan geldi. İlk yarının sonlarına doğru gelen gol de Ruslar'ı rahatlattı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Golovin ceza sahası dışında kaleyi görür görmez vurdu ancak az farkla top auta gitti.

Finlandiya - Rusya 11'ler:

Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.

Rusya: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

Eriksen'e destek

Finlandiyalı oyuncular maç öncesi ısınmaya Christian Eriksen'e destek mesajlı tişörtleriyle çıktı.