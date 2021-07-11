İngiltere’de hemen hemen herkes, bu akşamki İtalya finaline kilitlenmiş durumda... 55 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada şampiyonluk maçı oynama fırsatı yakalayan Ada temsilcisinde taraftarlar, 90 bin kişilik Wembley Stadı’na girmenin yollarını arıyor. Salgın sebebiyle maksimum 67 bin kişinin izleyebileceği dev mücadele öncesi hem Londra’da hem de stat içi ile dışında güvenlik önlemleri artırıldı.

Danimarka ile oynanan yarı finalde bileti olmayan yüzlerce İngiliz’in bir kez daha tribünlere sızmayı başarmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İngiltere’ye, taraftarların Danimarka maçında çıkardıkları olaylar sebebiyle UEFA tarafından 310 bin TL ceza kesildi.



