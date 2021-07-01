EURO 2020 çeyrek final maçlarını hakemleri belli oldu

EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu sonrasında çeyrek final maçları 2 Temmuz Cuma (yarın) 19:00'daki ilk maç olan İsviçre - İspanya karşılaşmasıyla start alacak. Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA, maçları yönetecek hakemleri tayin etti.

İşte EURO 2020 çeyrek final maç takvimi ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

2 Temmuz Cuma

19:00 İsviçre - İspanya (Michael Oliver)

22:00 Belçika - İtalya (Slavko Vincic)

3 Temmuz Cumartesi

19:00 Çekya - Danimarka (Björn Kuipers)

22:00 Ukrayna - İngiltere (Felix Brych)



