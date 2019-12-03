Euro 2020 biletleri satışa çıkıyor! 'İlk gelen alır'

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı EURO 2020 biletleri satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan ve açılış maçını oynayacak A Milli Takım, Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.





2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bilet satış prosedürü şöyle işleyecek:

1- Bilet almak isteyen Kırmızı Üyeler, öncelikle Milli Takım Taraftar Kulübü'ne giriş yapacak.

2- Kırmızı Üyeler, Milli Takım Taraftar Kulübü'nde 'Erişim Kod'larına (access code) erişecek.

3- Taraftarlar, Milli Takım Taraftar Kulübü Erişim Kodu'nu kullanarak UEFA'nın resmi internet sitesi http://euro2020.com/tickets adresinden bilet satın alma şansına sahip olacak.

EURO 2020 biletleri sınırlı sayıda olduğu için taraftarların en hızlı şekilde bilet satın alım işlemlerini tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için "İlk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine bilet almak isteyen taraftarlar, detaylı bilgi için http://euro2020.com/tickets adresini ziyaret edebilir.



