EURO 2020... Avrupa Şampiyonası hikayeleri... Yunanistan mucizesi

Şampiyonaya 24 yıl sonra ilk kez katılan Yunanistan, EURO 2004’e ev sahibi Portekiz’i 2-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçında İspanya ile berabere kalan Yunanlar, Rusya yenilgisine rağmen gruptan çıkmayı başardılar.

Turnuva öncesinde Yunanistan'a hiç şans verilmiyordu. Ancak, Otto Rehagel yönetiminde savunma ağırlıklı futbol oynayan Yunanlar, rakiplerini bir bir geçmeyi başardılar.

Çeyrek finalde son şampiyon Fransa’yı tek golle saf dışı bırakan Yunanistan, yarı finalde ise Çek Cumhuriyeti’ni Dellas’ın gümüş golüyle geçti. Yunanlar, bu sonuçla tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası’nda final oynamaya hak kazandı.

Finaldeki rakipleri ev sahibi Portekiz’di. 4 Temmuz günü oynanan finalde Yunanistan, ya peri masalını mutlu sonlandıracak, ya da ikincilikle yetinip ülkelerine kupasız dönecekti. Doksan dakikanın sonunda çalan düdük Yunanlar’ın zaferini müjdeliyordu. Peri masalı mutlu sonla bitmiş, şampiyonluk golü Angelos Charisteas’tan gelmişti.

Gümüş Gol

UEFA’nın yeni uygulaması gümüş gol kuralı ilk ve son kez bu turnuvada kullanıldı. Kupanın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan Yunanistan, şampiyona tarihinde bu kuralla tur atlayan ilk ve tek takım oldu.

Başladığı Gibi Bitti

2004 Avrupa Şampiyonası, daha önce organizasyon tarihinde görüşmemiş bir olaya sahne oldu. Şampiyonanın açılış maçında karşılaşan Portekiz ile Yunanistan, turnuvanın kapanışı olan final maçında da kozlarını paylaştılar.