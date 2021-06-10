EURO 2000’i bizim açımızdan ilklerin turnuvası olarak ifade etsek yanlış söylemiş olmayız. İtalya, İsveç ve Belçika ile aynı grupta yer alan millilerimiz, ilk maçını İtalyanlar’a karşı oynamıştı.

Türkiye, sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da turnuva tarihindeki ilk golünü attı. Bu golün sahibi Okan Buruk’tu. Turnuvada basamakları birer birer çıkan milli takımımız, ilk puanı İsveç karşısında 0-0’lık sonuçla aldı.

İlk kez çeyrek finaldeyiz

Gruptaki son maç ise tarihi bir zafer oldu. Ev sahibi Belçika ile karşılaşan Mustafa Denizli’nin öğrencileri, 2-0’la hem turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı, hem de adını ilk 8 arasına yazdırdı.

Portekiz'i geçemedik

Türkiye’ye çeyrek finalde dur diyen takım Portekiz oldu. Alpay’ın Fernando Couto’ya yumruk atıp oyun dışı kaldığı ve Arif’in penaltı kaçırdığı karşılaşmada milliler, rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Hazırlayan: Çağrı KÜÇÜK