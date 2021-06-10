EURO 2020... Avrupa Şampiyonası hikayeleri... Türkiye-İtalya... Okan'dan tarihi gol
Avrupa futbolunun kalbi liglerin bitmesiyle bu yaz EURO 2020'de atıyor. Birçok hikayeyi içinde barındıran Avrupa Futbol Şampiyonası'nın geçmişine yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Takvim yapraklarını çeviriyoruz ve milli takımımızın ilkleri yaşadığı EURO 2000'e gidiyoruz. 1996'da katıldığı turnuvada puan alma ve gol atma başarısı gösteremeyen Türkiye'de, Okan Buruk şanssızlığı kırıp İtalya'ya tarihi bir gol attı.
EURO 2000’i bizim açımızdan ilklerin turnuvası olarak ifade etsek yanlış söylemiş olmayız. İtalya, İsveç ve Belçika ile aynı grupta yer alan millilerimiz, ilk maçını İtalyanlar’a karşı oynamıştı.
Türkiye, sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da turnuva tarihindeki ilk golünü attı. Bu golün sahibi Okan Buruk’tu. Turnuvada basamakları birer birer çıkan milli takımımız, ilk puanı İsveç karşısında 0-0’lık sonuçla aldı.
İlk kez çeyrek finaldeyiz
Gruptaki son maç ise tarihi bir zafer oldu. Ev sahibi Belçika ile karşılaşan Mustafa Denizli’nin öğrencileri, 2-0’la hem turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı, hem de adını ilk 8 arasına yazdırdı.
Portekiz'i geçemedik
Türkiye’ye çeyrek finalde dur diyen takım Portekiz oldu. Alpay’ın Fernando Couto’ya yumruk atıp oyun dışı kaldığı ve Arif’in penaltı kaçırdığı karşılaşmada milliler, rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.
Hazırlayan: Çağrı KÜÇÜK