EURO 1984 Fransa'da düzenlendi ve ev sahibi ekip yıldız futbolcusu Michel Platini'nin önderliğinde ve üstün oyunu sayesinde şampiyonluğa uzandı. Turnuvanın sürprizlerinden biri kuşkusuz ki Batı Almanya'ydı.

Son şampiyondan erken veda

Son şampiyon Batı Almanya, turnuvada ilk kez yer alan Portekiz ve Romanya ile aynı gruba düştü. Diğer rakip ise İspanya’ydı. Grubun favorisi doğal olarak Batı Almanya’ydı. İlk ikiye girmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Batı Almanya, grubu İspanya ve Portekiz’in ardından 3. sırada bitirdi ve büyük bir sürprize imza attı.

Üçüncülük maçı artık yok

Şampiyonanın başından beri uygulanan üçüncülük maçı, 1984 Avrupa Şampiyonası ile kaldırıldı.

Platini'nin kupası

Fransa’nın şampiyonluğunda en büyük pay daha önce de belirttiğimiz gibi Michel Platini’ye aitti. Turnuvada Yugoslavya ve Belçika maçları olmak üzere 2 kere hat trick yapan Platini turnuvayı 9 golle tammaladı. Fransız futbolcunun yakaladığı bu başarı, futbol tarihine geçti. Bir turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını elde eden Platini’nin rekoru hala kırılabilmiş değil.

'Ölü yaprak vuruşu'

Turnuvada deyim yerindeyse her türlü golü atan Michel Platini, kendisiyle özdeşleşen 'ölü yaprak vuruşu'yla da gol atmayı ihmal etmedi. Efsane futbolcu, İspanya ile oynanan ve 2-0 kazanılan finalde, serbest vuruştan kaleciyi avlamayı başarmıştı. Tabi golde topu koltuğunun altında kaçıran İspanyol kaleci Arconada'nın da büyük payı vardı.

Hazırlayan / Çağrı KÜÇÜK