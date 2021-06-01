Şampiyona, ilk kez bir İskandinav ülkesi olan İsveç’te düzenlendi. Dokuzuncu Avrupa Şampiyonası’nda 8 takım kupa mücadelesi verdi. İskoçya ile ev sahibi İsveç ilk defa turnuvada yer aldı ve bu şampiyona aynı zamanda Almanya’nın birleşik olarak katıldığı ilk turnuvaydı.

90’lı yılların başında ülkelerin bölünmesiyle yaşanan değişimler turnuvayı da etkisi altına aldı. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ülkeyi Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova ve Tacikistan oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu temsil etti.

Yugoslavya yerine Danimarka

Değişimlerden futbol anlamında en çok etkilenen ülke Yugoslavya oldu. Yugoslavya, eleme turunda yer aldığı 4. Grubu lider tamamlamış ve şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı. Ancak ülkede yaşanan savaş ve bu doğrultuda oluşan karışık durum nedeniyle Yugoslavya, turnuvaya alınmadı. Onun yerine 4. Grubun ikincisi Danimarka, dahil edildi ve bu gelişme turnuvanın adeta seyiri değiştirdi.

Plajdan gelip kupayı kaptılar

Fransa, İngiltere ve İsveç gibi zorlu rakiplerle aynı gruba düşen Danimarka 2. olarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Hollanda'yı geçen Vikingler, finalde Almanya'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Plajdan toplanıp apar topar turnuvaya getirilen Danimarkalı futbolcular böylece, unutulmayacak bir zafere imza atmış oldu.