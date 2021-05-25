EURO 2020... Avrupa Şampiyonası hikayeleri... Panenka penaltısı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 5.si 1976 yılında Yugoslavya'da düzenlendi. Ev sahibi Yugoslavya, Çekoslovakya, Batı Almanya ve Hollanda ile birlikte 4 takım Avrupa'nın en büyüğü olmak için turnuvada mücadele etti.

Finalde normal süresi 2-2 sona eren karşlaşmada Batı Almanya'yı penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup eden Çekoslavakya şampiyonluğu elde etti. Turnavanın gol kralı attığı 4 golle Alman futbolcu Dieter Müller olsa da kupaya damga vuran isim şüphesiz ki Çek Antonin Panenka'ydı. Hem kullandığı bir penaltıyla...

Final maçının son penaltısında topun başına geçen Panenka, topun dibine vurup aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu tip bir atış daha önce hiçbir futbolcu tarafından denenmemişti. O yüzden bu penaltı futbol literatürüne "Panenka Penaltısı" olarak geçti ve bu penaltı tekniği 45 yıldır mucidi olarak kabul edilen Çek futbolcunun adıyla yaşamakta.

"Yediğim en güzel penaltı golü"

Bu teknikle penaltıdan gol yiyen ilk kaleci olma unvanını taşıyan Almanların efsane kalecisi Sepp Maier, daha sonra yaptığı bir açıklamada bu golün kariyeri boyunca yediği en güzel penaltı golü olduğunu dile getirmişti.