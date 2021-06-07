EURO 2008 ile ikinci defa Avrupa Şampiyonası’na iki ülke ev sahipliği yaptı. İsviçre ve Avusturya’nın birlikte düzenlediği 13. Avrupa Şampiyonası'na eleme grubunu geçemeyen İngiltere, kupaya katılamadı. İngilizler, böylece 1984’ten sonra ilk kez şampiyonada yer alamadı. Turnuvada zafer ise finalde Almanya'yı 1-0 mağlup eden İspanya'nın oldu.

Milli takımımız, belki bu turnuvada şampiyon olamadı ama son dakika golleri ve geri dönüşleriyle dikkat çekmeyi başardı. Türkiye, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmanın üçünde geriden gelerek, son anlarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

İlk kurban İsviçre

İlk kurban ev sahibi İsviçre oldu. Milliler, grubun ikinci maçında karşılaştıkları İsviçre’yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve rakibini turnuva dışına itti. Türkiye, aynı tarifeyi bir sonraki maçta bu kez Çek Cumhuriyetine uyguladı. Karşılaşmanın son 15 dakikasına 2-0 geride giren ay yıldızlılar, önce Arda ile umutlandı. Sonra Nihat’ın 87 ve 89. dakikalarda attığı gollerle turladı.

Her şey bitti derken...

EURO 2000’in ardından adını bir kez daha son 8 takım arasına yazdıran milliler, Hırvatistan ile yarı final mücadelesi verdi. Uzatmaya giden karşılaşmadan 118 dakika gol sesi çıkmadı. Ne olduysa son iki dakikada oldu. Uzatmaların bitimine 2 dakika kala, 119. dakikada Hırvatlar, Klasnic’in golüyle öne geçti. Bu golle yıkılan Türkiye’de yarı final umutları tükenmişti. Ancak umutların bittiği anda, 120+2. dakikada Semih Şentürk sahneye çıktı ve maçı penaltılara götüren golü attı. Bu gol aynı zamanda kupa tarihinde atılan en geç gol olarak kayıtlara geçti. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran milli takımımız, ilk defa yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu kez son dakika golünü biz yedik

Millilerimiz, yarı finalde Almanya’nın karşısına final hesapları yaparak çıktı. Ancak hesaplar tutmadı. 86. dakikada Semih’in golüyle durumu 2-2’ye getiren Türkiye, final umutlarını sürdürse de son dakikada Lahm’ın golüne engel olamadı. Turnuvaya yarı finale kadar son dakika golleriyle tutunan milliler, bu kez son dakika golüyle kupaya veda etti.

Hazırlayan: Çağrı KÜÇÜK