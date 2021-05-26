EURO 2020... Avrupa Şampiyonası hikayeleri... Alpay Özalan ve Hırvatistan maçı
Avrupa futbolunun kalbi liglerin bitmesiyle bu yaz EURO 2020'de atıyor. Bir çok hikayeyi içinde barındıran Avrupa Futbol Şampiyonası'nın geçmişine yolculuk yapmaya ne dersiniz? Takvim yapraklarını çeviriyoruz ve Türkiye'nin de yer aldığı İngiltere'deki EURO 1996'ya gidiyoruz. İlk kez katıldığımız turnuvayı sıfır gol ve sıfır puanla tamamlasak da Alpay Özalan Hırvatistan maçında yaptığı bir hareketle turnuvaya damga vurdu ve FIFA'dan Fair Play ödülü almayı başarmıştı. İşte 1996'daki Hırvatistan maçı ve Alpay'ın o unutulmaz hareketi...
İngiltere'de düzenlenen EURO 1996 ile tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Heyecan doruktaydı. Grubun ilk maçında rakibimiz Davor Suker'li, Robert Prosinecki'li, Slaven Bilic'li Hırvatistan'dı.
Başa baş mücadele ettiğimiz karşılaşmanın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 86. dakikasında kullandığımız korner sonrasında hızlı gelişen Hırvatistan atağında Vlaovic ile Hırvatlar 1-0 öne geçti. Bu pozisyonda Alpay Özalan, Hırvat futbolcuyu ceza sahası dışında imkan olmasına rağmen düşürmemiş ve Vlaovic de Rüştü'yü geçip topu ağlara göndermişti.
Sıfır gol, sıfır puan
Milli futbolcumuz, bu pozisyonda Vlaovic’i düşürseydi belki de karşılaşma 0-0 sona erecek ve Türkiye ilk puanını alacaktı. Grubun diğer iki karşılaşmasında sırasıyla Portekiz ve Danimarka’ya da mağlup olan Türkiye, turnuvayı gol dahi atamadan sıfır puanla tamamladı.
FIFA'dan Fair Play, Türkiye'de çürük yumurta
FIFA, turnuva sonrasında Hırvat maçındaki davranışı nedeniyle Alpay Özalan’a Fair Play ödülü verdi. Ancak, Türkiye kafilesi yurda döndüğünde Alpay, çürük yumurta ile karşılandı.
Çağrı Küçük / fanatik.com.tr