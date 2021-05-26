İngiltere'de düzenlenen EURO 1996 ile tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Heyecan doruktaydı. Grubun ilk maçında rakibimiz Davor Suker'li, Robert Prosinecki'li, Slaven Bilic'li Hırvatistan'dı.

Başa baş mücadele ettiğimiz karşılaşmanın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 86. dakikasında kullandığımız korner sonrasında hızlı gelişen Hırvatistan atağında Vlaovic ile Hırvatlar 1-0 öne geçti. Bu pozisyonda Alpay Özalan, Hırvat futbolcuyu ceza sahası dışında imkan olmasına rağmen düşürmemiş ve Vlaovic de Rüştü'yü geçip topu ağlara göndermişti.

Sıfır gol, sıfır puan

Milli futbolcumuz, bu pozisyonda Vlaovic’i düşürseydi belki de karşılaşma 0-0 sona erecek ve Türkiye ilk puanını alacaktı. Grubun diğer iki karşılaşmasında sırasıyla Portekiz ve Danimarka’ya da mağlup olan Türkiye, turnuvayı gol dahi atamadan sıfır puanla tamamladı.

FIFA'dan Fair Play, Türkiye'de çürük yumurta

FIFA, turnuva sonrasında Hırvat maçındaki davranışı nedeniyle Alpay Özalan’a Fair Play ödülü verdi. Ancak, Türkiye kafilesi yurda döndüğünde Alpay, çürük yumurta ile karşılandı.

Çağrı Küçük / fanatik.com.tr