EURO 2020... Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilkleri...
Avrupa futbolunu EURO 2020 heyecanı sarmış durumda. 17. kez düzenlenecek orginaziyon öncesi turnuvanın 'en'lerini ele aldık. İşte turnuvanın ilk düzenlendiği ülke, turnuvanın ilk şampiyonu, ilk oynanan maç, ilk golü atan futbolcu, ilk golü yiyen kaleci, ilk kırmızı kartı gören oyuncu ve dahası...
Avrupa futbolunu EURO 2020 heyecanı sarmış durumda. 17. kez düzenlenecek orginaziyon öncesi turnuvanın 'en'lerini ele aldık. Turnuvanın ilk düzenlendiği ülke, turnuvanın ilk şampiyonu, ilk oynanan maç, ilk golü atan futbolcu, ilk golü yiyen kaleci, ilk kırmızı kartı gören oyuncusu burada...
İşte dev turnuvanın ilkleri...
İlk düzenlendiği yıl: 1960
İlk düzenlendiği ülke: Fransa
İlk şampiyon olan takım: Sovyetler Birliği
Turnuvanın ilk maçı: Fransa-Yugoslavya
Turnuvanın ilk golünü atan takım: Yugoslavya
Turnuva tarihinde ilk galibiyeti elde eden takım: Yugoslavya
Turnuva tarihinde ilk yenilen takım: Fransa
Turnuvanın ilk golünü atan futbolcu: Milan Galic (Yugoslavia)
Turnuvada ilk golü yiyen kaleci: Georges Lamia
Turnuvada ilk kırmızı kart gören futbolcu: Alan Mullery (İngiltere) / İngiltere-Yugoslavya 1968 Yarı Final maçı
Turnuvada ilk maçı yöneten hakem: Gaston Grandain (Belçika) (Fransa-Yugoslavya)
Turnuvada ilk kırmızı kart gösteren hakem: Jose Maria Ortiz (İspanya) / İngiltere-Yugoslavya 1968 Yarı Final maçı