Avrupa'da gözler bu yaz düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) çevrildi. 21. kez düzenlenecek orginaziyon öncesi turnuvanın 'en'lerini ele aldık. En çok şampiyon olan takımlar, en çok maça çıkan takım, en çok galip gelen takım, en golcü futbolcular, bir furnuvada en çok gol atan futbolcu, en çok forma giyen futbolcu burada...

İşte dev turnuvanın en'leri...

En çok şampiyon olan takımlar: Almanya (1972, 1980, 1996), İspanya (1964, 2008,2012) (3 kez)

En çok maça çıkan takım: Almanya (53 maç)

En çok maç kazanan takım: Almanya (28 galibiyet)

En çok berabere kalan takım: İtalya (18 maç)

En çok yenilen takım: Danimarka (16 maç)

En çok gol atan takım: Fransa (86 gol)

En çok gol yiyen takım: Fransa (63 gol)

En çok kırmızı kart gören takım: Sırbistan (4 kırmızı kart)

En golcü futbolcular: Micheal Platini (Fransa - 9 gol), Cristiano Ronaldo (Portekiz - 9 gol)

Bir turnuvada en çok gol atan futbolcu: Micheal Platini (Fransa - 9 gol) EURO 1984

En çok asist yapan futbolcu: Karel Poborsky (Çekya - 8 asist)

En fazla forma giyen futbolcu: Cristiano Ronaldo (Portekiz - 21 Maç)

En çok süre alan futbolcu: Cristiano Ronaldo (Portekiz - 1793 dakika)