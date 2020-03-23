Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sırasında yaptığı paylaşımla da dikkatleri çekiyor.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına kulak veren 26 yaşındaki tenisçi, izole yaşam sırasında Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile yine gündem olmayı başardı.

"ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM..."

Bouchard Twitter'dan "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından binlerce mesaj aldığını söyleyen güzel tenisçi, dünya Twitter gündeminde 5. sıraya kadar yükseldi.

Sonrasında bir tweet daha atan 26 yaşındaki raket; "Menajerim benimle çıkmak için özgeçmiş gönderdiğinizi söyledi. Artık durmalısınız" dedi.

Kanadalı tenisçi bunların ardından attığı ilk tweeti sildi.

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İDDİA KAYBEDİP TAKİPÇİSİYLE BULUŞTU

Eugenie Bouchard, daha önce de Twitter'dan bir takipçisiyle girdiği iddiayı kaybetmiş ve takipçisiyle akşam yemeğine çıkmıştı.

2017 Super Bowl'da New England Patriots'un 21-0'dan gelip m34-28 ile kupayı kazandığı maçın devre arasında fark 20 iken Bouchard bir tweet atmış ve Patriots maçı kazanamaz demişti.

O dönem öğrenci olan takipçisi ise 'İddiaya var mısın' diye sordu. Bouchard iddiaya girmeyi kabul etti ver kaybeden taraf oldu.

Ardından ikili akşam yemeğine çıktı. Arkadaşlıkları ilerleyen Bouchard ve John Goehrke'in bir süre sevgili oldukları da iddia edildi.



