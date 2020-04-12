Eugenie Bouchard söyledikleriyle yine gündem oldu!

Dünyanın Corona virüs ile mücadele verdiği günlerde Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sırasında yaptığı paylaşımla da dikkatleri çekiyor.

"ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM..."

Bouchard geçtiğimiz günlerde Twitter'dan "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu paylaşımın ardından binlerce mesaj aldığını söyleyen güzel tenisçi, dünya Twitter gündeminde 5. sıraya kadar yükselmiş ve sonraki açıklamasında "Menajerim benimle çıkmak için binlerce özgeçmiş gönderdiğinizi söyledi. Artık durmalısınız" demişti.

Bouchard son olarak ünlü spor spikeri Allie LaForce'un Instagram canlı yayınına konuk oldu ve yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bob Menery isminde bir sosyal medya fenomeni, canlı yayının yorum kısmına 400 dolar bağıs yapıp Bouchard ile buluşmak istediğini yazdı. Yorumu gören sunucu LaForce, bahsi 3 bin dolara çıkardı. Bob Menery bunu kabul etti. Bouchard da Menery ile buluşacağını söyledi.

Bob Menery isminde bir sosyal medya fenomeni, canlı yayının yorum kısmına 400 dolar bağıs yapıp Bouchard ile buluşmak istediğini yazdı. Yorumu gören sunucu LaForce, bahsi 3 bin dolara çıkardı. Bob Menery bunu kabul etti. Bouchard da Menery ile buluşacağını söyledi.

Ardından bir yorum daha yazan Menery, buluşmada Bouchard'ın İngiliz aksanıyla konuşması halinde bin dolar daha bağış yapacağını ifade etti. Bunun üzerine güzel tenisçi: "Bana bunu neden yapıyorsun Bob? Beni zor duruma düşürüyorsun şu anda. Ama bu bir yardımseverlik meselesi olduğu için evet demek zorundayım. İngiliz aksanı isteğinden rahatsız oldum yine de." dedi.

Eugenie Bouchard son olarak Bob Menery'ye evinde tuvalet kağıdı bittiğini ve buluşmaya gelirken tuvalet kağıdı getirmesini söyledi.

İDDİA KAYBEDİP TAKİPÇİSİYLE BULUŞMUŞTU

Eugenie Bouchard, daha önce de Twitter'dan bir takipçisiyle girdiği iddiayı kaybetmiş ve takipçisiyle akşam yemeğine çıkmıştı.

2017 Super Bowl'da New England Patriots'un 21-0'dan gelip m34-28 ile kupayı kazandığı maçın devre arasında fark 20 iken Bouchard bir tweet atmış ve Patriots maçı kazanamaz demişti.

O dönem öğrenci olan takipçisi ise 'İddiaya var mısın' diye soprdu. Bouchard iddiaya girmeyi kabul etti ver kaybeden taraf oldu.

Ardından ikili akşam yemeğine çıktı. Arkadaşlıkları ilerleyen Bouchard ve John Goehrke'in bir süre sevgili oldukları da iddia edildi.