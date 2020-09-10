TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova son 16 turunda Eugenie Bouchard’a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasına, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi. Rus tenisçi Kuznetsova, eski dünya beş numarası Kanadalı Bouchard’a 6-7, 7-6 ve 2-6’lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Bouchard’un yanı sıra teklerde rakiplerine üstünlük kuran Sloven Polona Hercog, Karadağlı Danka Kovinic ve Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich adlarını çeyrek finale yazdırdı.

AA