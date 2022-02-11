ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 1997 doğumlu, 1.83 m boyundaki Amerikalı guard Eugene German ile anlaştığını açıkladı. 2021-22 sezonuna Yunanistan 1'inci Ligi ekiplerinden Ionikos Nikaias'da başlayan German, Europe Cup'ta 6 maçta 22,5 sayı, 4,5 ribaund ve 3,33 asist ortalamalarını yakaladı.

Sezona başladığı oyun kurucu Adam Smith'le yolunu ayırıp Kalin Lukas ile anlaşan Merkezefendi Belediyesi, Lukas ile de sözleşmenin feshi için görüşmelerini sürdürüyor.