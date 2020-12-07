Oyun sektörünün yeni öncülerinden biri olan ve dijital platformdaki simülatör oyunlarının yanı sıra sundupu projelerle geniş yankı uyandıran Football for Friendship projesinin DataArt İş Analisti Eugene Efimov, FANATİK'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte özel röportajdan kısımlar...

Bize oyun geliştirmenin temel aşamalarından bahsedebilir misiniz? Oyunu oluşturmak için nasıl çalıştınız?

İlk bölüm oyun konseptini ve oyun mimarisini oluşturmaktır. Oyun tasarımı açısından aslında "Tam olarak ne tür bir oyun yapıyoruz? Temel özellikleri ve mekaniği nelerdir? Oyuncuya hangi duyguları vermeli?" İle ilgilidir.

Bir anlaşmaya vardığımızda paralel gruplar halinde çalışmaya başlarız. Oyun tasarımcıları oyun mekaniği hakkında ayrıntıları açıklar, mimarlar ve geliştiriciler oyunun motorunu seçer ve oyunun mimarisini oluşturur, oyun sanatçıları görsel konsepti oluşturur. Bu adımlar çok fazla araştırma içerir ve bazen sonuç olarak temel kavramlar bile gözden geçirilip değiştirilebilir.

Bundan sonra, yinelemelerde çalışmaya başlıyoruz, açıklama-kod tasarımları. Her yinelemeden sonra oyun testleri ve performans testleri gerçekleştiririz. Oyun mekaniklerini kontrol ediyor ve onaylıyoruz. Kendimize oyunun eğlenceli, eğlenceli ve dengeli olup olmadığını soruyoruz, bazı teknik sınırlamalara ulaşmadık mı?

Çekirdek oyun hazır olduğunda ve test edildiğinde, ayrıntılar ekleriz, tasarımları cilalarız, sesler ekleriz, müzikler vb. Burada daha fazla oyun testi ve kullanıcı testi yapılır, yalnızca oynanışı değil, aynı zamanda strateji dengesini, genel kullanıcı deneyimini, hile yapma becerisini ve Oyunu, ayrıca farklı ülkelerdeki farklı kural ve düzenlemelere nasıl uyum sağladığını görüyoruz.

İlgilendiğiniz oyun kitlesi ne kadar geniş?

Futbol ve espor hayranlarıyla başladık ama burada oldukça hırslıyız, bu yüzden mobil gündelik oyunculara da ulaşmak istiyoruz. Mobil cihazlarda MOBA oynamayı veya yarış oyunları oynamayı sevenlerin de oyunumuzu beğeneceğini söyleyebilirim. Ayrıca, Dostluk İçin Futbol girişiminin bir parçası olarak, çocuklar için çok arkadaş canlısı ve güvenli olmak istedik.

Yani yaş açısından, oyuncularımız 10-45 yaşları arasında; Coğrafya açısından - internete sahip herhangi bir ülke; oyuncuların türü açısından elbette tüm aksiyon ve spor oyunu hayranları ve sıradan oyuncuların bir kısmı da.

Seyircilerin ne kadarının Türkiye'den olacağını düşünüyorsunuz? Kaç kullanıcı var?

Türkiye'nin büyük futbol gelenekleri ve topluluğu var ve aynı zamanda oldukça dijitalleşmiş durumda.

Türkiye son 5 yıldır video oyun alanında ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Bu yüzden umarız Türkiye'den birçok oyuncumuz olur, ama daha da önemlisi, burada gerçek hayranlar ve profesyonel oyuncular bulmayı umuyoruz. En iyi oyuncuların% 15'inin Türkiye'den olmasını bekliyorum. Türkiye'de yaklaşık 11.000.000 mobil oyuncu var, bunların en az %10'una ulaşmak harika olurdu.

Oyuna müşteri açısından baktığınızda, projenize 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yapılan işi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gelecekteki iyileştirmeler için biraz yer ayırarak 10 üzerinden 9 verirdim. Harika bir işti ve her ekip üyesinin katkısını çok takdir ediyorum. Futbol Dostluk Programının ruhunu ve değerlerini korumak için gerçekten çok uğraştık ve umarım bunu başardık ve bu arada gerçekten eğlenceli ve havalı bir oyun yaptık.

Mehmet Caner Kolağasıgil