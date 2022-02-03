Ettore Messina: Fenerbahçe şu anda çok kaliteli bir oyun oynuyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Olimpia Milano, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eksikleri nedeniyle değişen oyun tarzına dikkat çeken Messina, "Fenerbahçe, şu anda Nando De Colo ve Jan Vesely gibi iki önemli oyuncusundan yoksun olmasına rağmen çok kaliteli bir basketbol oynuyor. Farklı bir alanı kullanıyorlar. Tempoyu Pierria Henry ile biraz attırıp Dyshawn Pierre ile düşürebiliyorlar. Belgrad'da fiziksel olarak çok zorlu bir mücadeleden çıktığımız için bizim adımıza zor bir maç olacak. Bu yüzden ilk hedefimiz hâlâ sahip olduğumuz tüm enerjiyi kullanmanın bir yolunu bulmak" dedi.