Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki en formda takımlardan biri olduğunu belirten Messina, "EuroLeague'in en formda takımlarından biriyle karşılaşacağız. Fenerbahçe, Efes'e kaybetmeden önce uzun bir galibiyet serisine sahipti. Çok fiziksel bir takımlar. Derin bir kadroları var. Sezon başında sakat olan oyuncuları, sakatlıktan kurtuldular ve Marko Guduric gibi üst düzey bir ismi kadroya eklediler. Ayrıca De Colo ve Vesely gibi son derece deneyimli iki oyuncuları var. Hala baş etmek durumunda olduğumuz bazı sakatlık sorunları var ama hazırız ve oyuncularımın konsantrasyon düzeylerinin yüksek olacağına eminim" dedi.