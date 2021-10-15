Ettore Messina: Büyük saygı duyduğumuz bir takımla karşılaşıyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak. Milan'ın başarılı koçu Ettore Messina, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirten Messina, "Son şampiyon konumundaki büyük saygı duyduğumuz bir takımla karşı karşıya geliyoruz. Oyuncularına ve koç Ataman'a saygı duyuyoruz. Ayrıca burada kazanmak için son derece motive geleceklerinden onlarla karşılaşmak adına en kötü zaman olduğunun da farkındayız. Hücum kaliteleri, yüksek skorlar için alan yaratma becerileri bizim için de sorun olacak. Tıpkı fiziksel yapılarının onlara hücum etmeyi zorlaştırması gibi... Aynı zamanda kendimize güvenimiz son derece iyi durumda. Geçen sezonun en iyi takımına karşı koyabilecek durumda olmaktan dolayı memnunuz" dedi.