Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off dışında kalan ve İtalya Basketbol Ligi'nde yarı finalde Sassari'ye 3-0 elenen AX Olimpia Milan, başantrenörü Simone Pianigiani ile yollarını ayırdıktan sonra efsane koç Ettore Messina ile anlaşma sağladı.

AX Olimpia Milan, Ettore Messina ile basketbol operasyonları başkanlığı ve başantrenörlük görevleri için 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2014'ten beri San Antonio Spurs'te Gregg Popovich'in yardımcılığını yapan Messina, anlaşma sonrası NBA ekibi ile kontratını sonlandırmak adına Texas'a gitti.

Avrupa'da daha önce Virtus Bologna, Benetton Treviso, CSKA Moskova, Real Madrid ve iki dönem İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Messina'nın 4 EuroLeague, 4 İtalya Ligi, 5 Rusya Ligi şampiyonlukları bulunuyor.