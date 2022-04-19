Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off heyecanı başlıyor. Play-Off etabına kalmayı başaran temsilcilerimizden Anadolu Efes, ilk maçta Olimpia Milano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina, merakla beklenen karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Anadolu Efes'e karşı normal sezonda aldıkları galibiyetlerin kendilerini yanıltmaması gerektiğini belirten Messina, "Büyük ölçüde memnun kaldığımız harika bir normal sezon sonrası tüm yıl boyunca en çok çalıştığımız andayız. Play-Off'lara kalmak öncelikli hedefimizdi çünkü şu an ve gelecekte bu seviyelerdeki varlığımıza tutarlılık kazandırmak istiyoruz. Normal sezonda elde ettiğimiz iki galibiyetin bizi yanıltmaması gerektiğini bilerek son Avrupa şampiyonu ile büyük bir saygı duyarak karşı karşıya geleceğiz. Elbette aynı zamanda onlara karşı iyi yapabileceğimiz şeyler olduğunu bilmenin güvenini de hissedebiliriz ve bu ilk maçı kazanmaya çalışmamızda bize yardımcı olabilir. Bu, bir seri olsa da her seferinde bir maça zihinsel karşılık vermek önemli olacak" dedi.