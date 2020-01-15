Ettore Messina: Anadolu Efes bize fiziki üstünlük kurdu

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 20 sayı farkla 88-68 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Olimpia Milano Başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes’in fiziki olarak kendilerine üstünlük kurduğunu dile getirdi.

Ergin Ataman ve takımını kutladığını aktaran Messina, "Anadolu Efes, Larkin önderliğinde etkileyici bir galibiyet buldu. Anadolu Efes bugün çok keskin hücum etti ve savunmada da iyiydi. Bize fiziki üstünlük kurdu. Çok iyi mücadele ettiler ve takımım buna karşılık veremedi." değerlendirmesinde bulundu.