Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, sahasında ağırladığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 100-92 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü Ettore Messina, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hücum rakamlarını öven ve kendilerinin de 100 sayı yemiş olmalarına dikkat çeken Messina, "Rakibimizi sadece tebrik edeceğimiz gecelerden biri. Üçüncü çeyrekte hücumda sakinliğimizi kaybedip çok fazla top çevirdiğimiz birkaç dakikalık dönem dışında iyi bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Genel olarak hücumdaki rakamlarımız çok iyiydi ama onların hücum rakamları bizden daha da iyiydi. Elbette ribauntlar bu maçın anahtarıydı. Kritik anlarda hücum ribauntlarıyla gelen 3 üçlük buldular. 100 sayıya izin verdiğimiz bir maçı kazanmayı bekleyemeyiz, hepsi bu" ifadelerini kullandı.