Ülkemizde daha önce Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto’o, Katar’da katıldığı bir konferansta, çalıştığı eski hocalar hakkında konuştu.

Eto’o “Barcelona’dayken Pep Guardiola’yı bir teknik direktör olarak çok seviyordum. İşinin en iyilerindendi ama insan ilişkileri için aynı şeyi söyleyemem. Ancak Mallorca’da birlikte çalıştığım Luis Aragones (Fenerbahçe’nin eski hocası), hayatımı değiştiren kişiydi” dedi.