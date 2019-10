4. Etnospor Kültür Festivali dün başladı. Bu yıl ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ sloganıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde en büyük ilgiyi, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldız futbolcular gördü. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın önceki gün, Falcao’yu ok atmaya davet etmesiyle başlayan heyecanın sonrasında sosyal medyada, Falcao ile Muriç’in karşılıklı ok atması ve kimin kazanacağı üzerine anketler açıldı. Atatürk Havalimanı’nda yapılan festivalin okçuluk alanına ilk olarak Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu ile başarılı futbolcusu Vedat Muriç geldi. Galatasaray’ın süperyıldızı Radamel Falcao ve kaptan Fernando Muslera da 2. Başkan Abdurrahim Albaryak’la birlikte alana giriş yapmasıyla yoğun ilgi bir anda izdihama dönüştü. İzdihamdan dolayı kısa süre alanda kalan futbolcular Bilal Erdoğan ile birlikte sırasıyla geleneksel yay ile ok attı. Ok atışlarının ardından futbolcular festival alanından ayrıldı. Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ile Gökhan İnler ise atlı spor gösterilerini izledi. 4 gün sürecek Etnospor Festivali’nin açılışına Süper Lig’in yıldız isimlerinin yanısıra eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “PilavdanDöneninKaşığıKırılsın” etiketini kullanarak, “Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kendi kültürümüze sahip çıkmalıyız’

Açılış konuşmasına festivalin sloganı olan “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” diyerek başlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan şunları söyledi: “Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız.”

Pato ve kökbörü karşı karşıya

Etnospor’un ilk gün etkinliklerinde, organizasyonun misafir ülkesi Arjantin’in geleneksel oyunlarından olan pato oyuncuları ile Kırgız Türkleri’ne ait kökbörü oyuncuları birlikte mücadele etti.