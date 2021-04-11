Geleneksel sporların uluslararası zirvesi sona erdi... 70 farklı ülkeden 250'nin üzerinde katılımcı ile çevrim içi yapılan ve 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla organize edilen 4. Etnospor Forumu dün yapıldı. Forumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçmişi yaşayarak ve yaşatarak bu kıymetli mirası gençlerimize aktararak en iyi şekilde yarınlara taşımalıyız." dedi. Etnospor Forumu’nda ayrıca "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödüller 6 dalda dağıtıldı...

Ödül tablosu

Genç Sporcu Ödülü: D. Hallyyeva (Güreş/Türkmenistan)

Akademisyen Ödülü: Prof. E.Bouzid (Araştırma/Tunus)

Tecrübeli Sporcu Ödülü: T.Shavirai (Atlı okçuluk/Moğolistan)

Organizasyon Ödülü: Meksika (Geleneksel Spor Federasyonu)

Devlet Adamı Ödülü: Ghanem Al Ali (Katar Kültür ve Spor Bakanı)

Uluslararası Sponsor Ödülü: T. Telekom