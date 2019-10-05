Etnospor’da heyecan sürüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, 4.’sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 2. gününde çeşitli ülkelerin geleneksel sporları öne çıktı. Atatürk Havalimanı’nda devam eden Etnospor’da Arjantin’in milli sporu, Pato takımı ile Türkiye’nin Kökbörü takımı arasında 1. ve 2. gün gerçekleşen sürpriz müsabakalar, ziyaretçilerin nefeslerini kesti. Pato oyununu Arjantinliler 4-3 kazandı. Ardından oynanan kökbörü müsabakasını ise Türk ekibi 4-2 kazandı. Atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, aba güreşi ve Arjantin’in pato sporu küçük büyük tüm ziyaretçilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.

Festivalde lezzet şöleni

12 geleneksel branşın yer aldığı organizasyonın olmazsa olmazı, ata sporumuz; güreşler herkesin en büyük ilgi gösterdiği spor dallarının başında geldi. Ziyaretçiler, “Ok at!” “Güreş tut! “At bin!” sloganlarıyla, geleneksel sporları deneme imkânı buldu. Etnospor’da yetişkinler gibi çocuklar da geleneksel oyunlarla eğlendi. Festivalde ayrıca sunulan lezzet şöleni de ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. 16 ülkenin 50’ye aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı’nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Atölyeler Alanı’nda El Sanatları Uygulama Atölyeleri ve Sergileri gerçekleşti.