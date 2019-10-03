Etnospor Kültür Festivali bugün başlayacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali bugünden itibaren İstanbul’da düzenlenmeye başlayacak. Bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapılacağı organizasyon 6 Ekim’e kadar Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Bu yılki misafir ülke; Arjantin

Organizasyonda misafir ülke Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alacak. Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar’ın simgesi şahinlerin yer aldığı organizasyona bu yıl Arjantin konuk olacak. Arjantin’in geleneksel spor dalı pato da müsabakalar yapılacak. Festivalde ayrıca Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak.

El sanatları ve geleneksel mutfak

Etkinlikte geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı canlandırılacak ve tarihi el sanatları atölyeleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak. Organizasyonda 16 ülkenin geleneksel mutfağından 50’nin üzerinden yemek, katılımcıların beğenisine sunulacak. Atölye-sanat alanları kısmında geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50’ye yakın sanat dalında atölye çalışmaları yapılacak. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

Festivalde başrol çocukların

Etnospor Kültür Festivali’nde çocuklara yönelik etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

Bilal Erdoğan’dan Falcao’ya davet

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bugün başlayacak 4. Etnospor Kültür Festivali öncesi Galatasaray’ın son transferi Radamel Falcao’ya mesaj gönderdi. Erdoğan, “Galatasaray taraftarları çok sevdi ülkemizde de sevilen bir isim oldu. Radamel Falcao ’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım. ” dedi.

12 geleneksel spor dalı

Yağlı güreş: Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar “Er Meydanı” denilen alanlarda yapılır.

Şalvar Güreşi: Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır.

Kuşak güreşi: Yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılan güreşçiler, bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma kuşaklardan tutarak rakibin iki omzunu yere getirmesi şalka düşmesi için mücadele ederler.

Atlı cirit: Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir Ata sporudur. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını (ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur.

Atlı otçuluk: Orta Asya’daki savaş ve av pratiklerine dayanır. Amaç 200 metrelik parkur üzerinde dörtnala giden bir atın üzerinden hedeflere ok ile isabet sağlayarak, puan almaktır.

Geleneksel okçuluk: Okçuluk yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur.

Aşık atma: Oyun için koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği kullanılır. Oyun çizilen bir dairenin içine her oyuncunun aşıklarını dizmesiyle başlar. Her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dairenin dışına çıkartmaktır.

Kökbörü: Anadolu’da “ödül kapmaca” olarak da bilinir. Amacı “şikar” adı verilen oğlağı veya pöstekiyi kaparak, oyun alanı içinde rakibinden kaçırmaktır.

Aba güreşi: Orta Asya kökenli en eski güreş türlerinden biridir. Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.

Mas güreşi: Ağaç Güreşi ya da başka bir deyişle ‘Çubuk Çekme’ Yakut milli sporudur. Yarışmacılar bir platform üzerinde üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.

Mangala: Orta Asya’dan günümüze dek uzanan bir zeka ve strateji oyunudur. İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan kazanır.

Pato (Konuk branş): Arjantin’e özgü bir spor dalıdır. İspanyolca’da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile, günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulbu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan pato bir sahada 4’er atlı sporcuyla oynanıyor.