Etnospor Festivali için geri sayım

Sadece Türkiye ’nin değil tüm dünyadaki geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına büyük katkıda bulunan ‘Etnospor Kültür Festivali’nin dördüncüsü bu yıl, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen festival geçtiğimiz yıl “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemine dikkat çekerken bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açıyor.

Festivalin her yaş grubundan bir milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.







