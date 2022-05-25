Etnik Rinoplasti nedir?

İnsanların ait olduğu etnik kökene özgü doğal estetik burun yapma sanatıdır. Çeşitli cerrahi tekniklerle burundaki kalıtsal farklılıklar düzeltilerek hastanın istenilen şekli verilir. En önemlisi, bu teknik etnik kökenlerinin izlerini taşıyan benzersiz yüz özelliklerini kaybetmeden hastaların yüzlerinin görünümünü iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Etnik rinoplasti, öncelikle beyaz ırkta uygulanan klasik rinoplastiden çok farklıdır. Bu ırklarda kıkırdak ve kemik çıkarılması gerekirken, Afrikalı-Amerikalılarda ve Asyalılarda rinoplasti ve kıkırdak ekleme yöntemleriyle yapılır.

Etik rinoplasti uzmanlık gerektirir

Farklı etnik kökenlerin yüz standartları konusunda kapsamlı deneyim, uzmanlık ve bilgi gerektiren deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilir. Çalışma, diğer rinoplasti yöntemlerinden daha ince cerrahi teknikleri içerir. Bu işlemlerde daha belirgin ve kalkık bir burun yapısı elde etmek için greft ve implant gibi malzemeler gerekebilir. Hastanın yüz şekline ve etnik kökenine uyan bir burun elde etmek için doğal doku ve gözeneklere sahip güvenilir implantlar kullanılır.

Etnik rinoplasti ameliyatı sonucunda hastanın etnik kökeni baskılanmadan hastanın yüz hatları dengelenir. Burun şeklini yeniden şekillendirebilir ve görünümü iyileştirebilir; konturda önemli bir değişiklik elde edebilir. Yüz simetrik hale getirilerek hastanın gözleri, çenesi, yanakları ve diğer yüz özellikleri yeniden tanımlanır. Hastanın ruh hali ve kendine güveni düzelir ve solunum problemleri, kıkırdak eğrilikleri ve diğer yapısal kusurlar da rinoplasti ile düzeltilebilir.

Çok küçük ve düz burunlu, dengesiz burun geçişleri, çene ve alın yapıları ile uyumsuz, geniş ve yayvan burun delikleri, diğer bütün oranlarına uygunsuz veya orantısız burun uçları olan hastalar bu işleme adaydır. Diğer burun ameliyatlarında olduğu gibi burun gelişimi tam olmayan çocuklara etnik rinoplasti yapılamaz ve hastanın en az 15 yaşında olması gerekir.



