Etkili Step Aerobik Hareketler - Hareketlerin İsmi Ve Yapılışları

Step aerobik; müzik eşliğinde yapılabilen ve tempolu açma germe hareketleri içeren bir tür spordur. Çeşitli şekillerde yapılabilmektedir.

Step Aerobik Hareketler Niçin Yapılır?

Step-aerobik programları, kişilere; müzik eşliğinde ve çok eğlenceli bir ortamda spor yapabilme imkânı tanır. Spor yaparken, zevkle vakit geçirebilmeyi mümkün kılar. Step aerobik yaparak;

- Kilo verme,

- Kondüsyon kazanma vb. gibi birçok rehabilitasyon amaçlı faaliyetler; eğlenerek gerçekleştirilebilir ve stres atılabilir.

Step, step platformunun kullanımı ile hareket kombinasyonlarının müziğe uyarlanarak yapılan bir aerobik egzersizidir. Platformun önünde, yanında, arkasında, çaprazında veya üstünde hareketler yapılarak; platform, bütün yönleriyle kullanılır. Platform, üç değişik yükseklikte de kullanılabilmektedir.

Step Aerobik Egzersizlerinde Uyulması Gereken Teknikler

- Platforma çıktığınızda, bütün ayak tabanınız, ilgili platformun üstünde olmalıdır.

- Platformdan bir ayak boyu kadar uzakta durulur.

- Platforma çıkarken, topukla çıkın ve inerken de, parmak ucunda inin.

- Sırtınız platforma dönük olarak, çıkışlar yapmayın.

- Platforma şiddetli şekilde basmayın ve adımlarınız yumuşak olsun.

- Platformun ebatlarını öğrenene kadar, hareket sırasında ara sıra platforma bakın.

- Platformlara iniş veya çıkışlarda, mümkün olduğunca fazla sıçramayın.

- Platforma inişlerde ve çıkışlarda, dizlerinizi kilitlemeden hafif bükün.

- Dönüşler yaparken de, diziniz kilitli olmasın.

- Ayak tabanı yerde iken, ayağınızı zorlayarak dönüş yapmayın; sadece hafifçe sıçrayarak dönüş yapın.

- Platformlara iniş ve çıkışlarda, diziniz ile ayak parmak ucunuz aynı hizada olmalıdır.

Temel Düzeyde Step Hareketleri

- Basic step (temel adım)

- V tipi step (wide step)

- Tap up ve Tap down

- Diz çekme (knee up / knee lift)

- Topuk çekme (leg curl / heel lift)

- Bacak açma (leg lif)

- Tekme (kick)

- Üç tekrarlı diz çekme, topuk çekme vb.

- Straddle up - down

- Turn stepler

- Turn travel tip

- Over the top

- Across the top

- A tipi step

- Z tipi step

- L tipi step

- T tipi step

- Corner to corner (köşelerden köşelere yürüme)

- Lunge (hamle)

- Reverse stepler

En Etkili Step Aerobik Egzersizleri

Step aerobik çalışmalar; klasik, kareografik, hi impact, low impact, hi-low ve stretching gibi etkili çeşitlere sahiptir. Adı verilen bu egzersiz tipleri, yaygın olarak tercih edilmekte olup; yapılışları şu şekildedir:

Klasik Aerobik

Kareografi yapılmaz ve temel aerobik adımları kullanılır. Öğrenciler, eğitmeni birebir taklit ederler.

Kareografik Aerobik

Temel aerobik adımların dışında; latin, funk, hip-hop yahut jazz dance, vb. adımların da kullanıldığı bir çeşittir.

Stretching

Vücudu esnetmeye yönelik olarak, sadece germe hareketlerinin yapıldığı; düşük tempolu bir egzersizdir.

Hi impact

İki ayağın havada kullanılarak yapılan ve sıçrama hareketlerinin yoğunlukta olduğu, oldukça yüksek tempolu step aerobik egzersiz tiplerindendir.

Low impact

Tek ayağın yerde, diğer ayağın havada ve sıçramadan yapılan hareketlerin kullanıldığı; daha düşük tempolu bir egzersizdir.

Hi-Low

Hi ve low impact çalışmalarının bir arada yapıldığı ve orta tempolu bir egzersizdir.

Aerobik Step Egzersizlerinin Faydaları

Aerobik step egzersizlerin yararları şunlardır:

- Dolaşım, solunum ve de vücuttaki yağ metabolizmasını düzenler.

- Stres seviyesini ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

- Çok daha kuvvetli kemikler, kaslar ve tendonlar sağlar.

- Kilo kontrolünün yapılabilmesini sağlar.

- Günlük spor kondisyonunu sağlar ve günün yorgunluğunu atmaya yardımcı olur.

- Fiziksel olarak fit olmayı sağlar. Kişinin kendine güvenini arttırır ve bedensel görünümünü iyileştirir.