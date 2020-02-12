Aralarında savunma sporu ve dövüş sanatları olarak geçen kung fu, boks, kick boks ve karate, sokakta dahi fayda sağlayacak etkili dövüş hareketlerinin kaynakları olarak bulunuyor.

Birebir etkili dövüş tekniklerini ve dolayısıyla sokakta nasıl dövüşüleceğini en iyi gösteren büyük ustalar tarafından öğrenmek isteyenler için etkili dövüş teknikleri bulunmaktadır.

Etkili Dövüş Teknikleri

Dövüş sanatlarında başarılı olmak isteyenler için en önemli hususun antrenman yapmaktan geçtiği bilinmelidir. Ancak antrenmanı genel itibari ile dövüş tekniklerini geliştiren düzeyde yapılmalıdır. Dövüş tekniklerini geliştiren düzeyse aşırı antrenman yapmaktan geçer. Antrenman yoğunluğu ise kas gelişiminden ziyade hızı arttırmaya yönelik olmalıdır.

Muhakkak ısınma hareketlerini doğru uygulamak gerekir. Etkili dövüş tekniklerine sahip olmak isteyenler için ısınma yetersiz olarak görülebilir. Fakat doğru tekniklerin uygulandığı ısınma yöntemleri uzun vadede kondisyon arttırıldığında antrenman süresini arttırabilmektedir. Bu sayede daha fazla egzersiz yapıp daha fazla dövüş tekniklerini geliştirebilirsiniz.

Önemli olan bir diğer ayrıntıysa güç egzersizi yapmaktır. Dövüş sanatlarında asıl önemli olanın dövüş tekniklerine hakim olmak olduğu bilinmelidir. Fakat fiziksel gücün de oldukça fazla önemi vardır. Bu yüzden sıklıkla güç egzersizleri uygulanmalıdır. Bu sayede fiziksel güçle birlikte dövüş teknikleri sizi dövüş sanatlarında daha ileri seviyeye taşıyacaktır.

Merkezi bölge çalışmaları yapılmalıdır. Güç egzersizlerin gerekliliğine değinildi, dolayısıyla gücün dayanıklılık unsurunda en önemli bölgesi karın kasları merkezi bölge olarak bulunmaktadır. Merkezi bölge çalışmalarını artırarak dayanıklılık vücuda kazandırılmalıdır.

4 ayrı şekliyle etkili dövüş tekniklerine sahip olmak isteyenlerin, dövüş tekniklerine sahip olmadan önce uygulayabilir güçle kendini geliştirmesi gereken ayrıntılardır. Bu şekilde çalışma yaparak dövüş tekniklerinde etkili olmayı hedefleyenler içinse özellikle sokaklarda kendini savunabileceği dövüş teknikleri şu şekildedir.

Sokak Dövüş Sanatı

Sokakta dövüş sanatının tekniklerini taşıyarak gerek savunma gerekse de saldırı amaçlı etkili teknikler uygulanabilir. Bu etkili teknikler ise;

1.Etkili teknikler - Taekwondo

AP- Chagi: Taekwondoda genelde antrenman çalışmalarında uygulanan bir tekniktir. Oldukça etkili bir tekniktir. Dolayısıyla rakibinize karşı kullandığınızda doğru savunma tekniğini uygulamış olacaksınız.

YOP- Chagi: Merkezi bölgelerde büyük etki yaratan bir tekme tekniğidir. Doğru tekniğine hakim olmak isteyenler için belirtilmelidir ki, yoğun antrenman gerektirir. Ancak doğru uygulandığında etkisinin normal tekmeden katbekat üstün olduğu bilinir.

2. Etkili teknikler - Boks

Boksun temel mantığı ayaklar yerine kolların merkez olduğu bir spordur. Aynı zamanda sokakta dahi etkili olunabilecek dövüş tekniklerini barındıran bir spordur. Bu sebeple de faydalanabileceğiniz teknikler;

Doğru gard alma pozisyonu: Omuz genişliğinde bacaklar açılarak gard pozisyonu alınmalıdır. Sağ kol vurmaya hazır konumda biraz önde bulunmalıdır. Sol kol ise yüzü koruyacak kadar üstte kalmalıdır. Doğru zaman takip edilerek de gard pozisyonundan yararlanarak etkili yumruklar atılabilir.

Kroşe, aparkat, direk vuruşlar: Boksun temel teknikleridir. Aynı zamanda boks sporunun vazgeçilmez dövüş teknikleri arasında bulunur. Aparkatların güç aldığı merkez noktası kol ve bacaklardır. Özellikle bacak kaslarından faydalanarak güçlü aparkat rakibe uygulanabilir. Aynı durum kroşe için de geçerlidir.

Direk vuruşlar içinse kol ve omuz kaslarını geliştiren antrenmanların sık yapılması gerekir. Sağ direk ve sol direk vuruş tekniklerinin en önemli ayrıntısı kol gücüdür. Dolayısıyla gelişimi destekleyen kondisyon çalışmaları yapılmalıdır.