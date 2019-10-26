Etimesgut Belediyespor-Vanspor FK maç sonucu: 1-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Vanspor FK, deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

26 Ekim 2019, Cumartesi 19:04
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Etimesgut Belediyespor-Vanspor FK maç sonucu: 1-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Vanspor FK, deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Hakemler: Selim Özen x, Sezgin Altun x, Selman Timur x

Vanspor FK: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Burçak Özkanca x (Timuçin Aşcıgil x dk. 69), Samet Cantürk x, Barış Gök x, Barış Sağır x, Oktay Aydın x, Mert Özyıldırım x (Cihan Özkaymak x dk. 46), Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er x (Şerif Doğan x dk. 73), Tunç Murat Behram x

Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli xx, Hüseyin Öztürk xx, Mikail Koçak xx, Ahmet Kaan Ergün xx (Gökay Iravul x dk. 78), Akın Akman xx (Lokman Erdoğan x dk. 77), Hasan Ahmet Sari xx (Berat Tosun x dk. 67), Eyüpcan Delibalta xx, Burak Çolak xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Ömer Esenkaya xx, Mehmet Atik xx

Teknik direktör: Adnan Şentürk

Goller: Hüseyin Öztürk (dk. 2), (Etimesgut Belediyespor), Hüseyin Öztürk (KK) (Van Spor FK)

Sarı kartlar: Mikail Koçak, (Etimesgut Belediyespor), Burçak Özkanca, Oktay Aydın, Şerif Doğan (Van Spor FK)

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