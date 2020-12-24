Etiget PUBG takımı dağıldı

Bir yıl önce PUBG Global Series Berlin’de ilk mücadeleleriyle başladıkları serüven, yakın zamanda Büyük Finalleri düzenlenen ve son 16 takıma kalamadıkları DreamHack PUBG Showdown Avrupa turnuvası ile son bulmuş oldu. Bu sene ESA Esports’un düzenlediği turnuvaların birkaçında başarılı performans sergilemişlerdi fakat uluslar arası arenada zannediyoruz ki beklenen başarı yakalanamadı, Türkiye’de henüz tam oturmamış bir sektör olan Espor’da PUBG gibi büyük bir Espor oyununun takımının çekildiğini görmek üzücü.

Etiget Esports duyuruyu resmi Twitter ve Instagram hesabı üzerinden şöyle gerçekleştirdi:

“ParachuteEtiget Esports olarak PUBG branşından çekildiğimizi ve takımımız ile karşılıklı olarak ayrılma kararı aldığımızı duyurmak isteriz. 1 yıl önce PGS : Berlin macerası ile başlayan bu yolculuk, DreamHack Winter turnuvası ile son buluyor.”

“Bu zamana kadar göstermiş oldukları azim, başarı ve süreklilik için takım oyuncularımıza teşekkür ederiz. Bizimle kulüp kurulduğundan beri hiç bitmeyen hırsı ile mücadele eden kaptanımız ONUR'a emekleri için teşekkürü sonsuz biliriz.”

“Kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden eski takım oyuncularımız olan; CodeMarco, markeloff, xLyron, ctrkN, FreeNp, 212TV, AD1GE ve Merh'e teşekkürlerimizi sunarız.”

Kendilerine Espor dalında başarılar diliyoruz, umarız ileride tekrar PUBG branşında mücadele ederler.

Yazar: Can Bekrioğlu

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