Nijerya, Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında 3.hafta maçında sahasında ilk 30 dakikayı 4-0 öne geçmesine rağmen Sierra Leone ile 4-4 berabere berabere kaldı.

Galatasaraylı Etebo'nun 90 dakika oynadığı maçta Nijerya'ya 4. ve 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Victor Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze ile 4 farklı öne geçti. Daha sonra Sierra Leone takımı, 41. dakikada Quee, 72. ve 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu ile skoru 4-4'e getirdi.