Sarı-Kırmızılılar'ın, Milli Takım'da yer alan oyuncularından Oghenekaro Peter Etebo, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri L Grubu'nda büyük bir şok yaşadı. Etebo'nun, ilk 11'de başladığı karşılaşmada Nijerya, sahasında Sierra Leone ile 4-4 berabere kaldı. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 4'te Iwobi, 21'de Osimhen, 27'de yine Iwobi ve 29'da da Chukwueze'nin golleriyle bir anda skoru 4-0 yaparak adeta o an maçı bitirdi. 41'de devre bitmeden Sierra, Quee ile farkı 3'e indirdi ve ilk 45 dakika 4-1 sona erdi. İkinci yarıda ise futboldaki büyük mucizelerden biri gerçekleşti. Konuk ekip, 72'de Kamara ve 80'de Bundu ile skoru 4-3'e getirmekle kalmadı, bitime 4 dakika kala, 86'da da Kamara'nın ikinci golüyle nefes kesen maçtan 4-4'lük sonuçla ayrılarak, 3. maçında puanını 2'ye çıkardı. Grupta 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Nijerya'da 90 dakika sahada kalan Etebo ve arkadaşları, büyük bir üzüntü yaşadı. Yeşil-Beyazlılar, 17 Kasım'da Sierra Leone ile bu kez grup maçında deplasmanda kozlarını paylaşacak.







