Estudiantes, Jose Sosa için geliyor

Trabzonspor'da bu sene gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan ve yönetimin kararı ile kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa, takımdan ayrılabilir... 33 yaşındaki yıldız için Arjantin ekibi Estudiantes’in devreye girdiği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun menaceri ile ilk görüşmesini yapan Estudiantes, yakın zamanda Sosa’yla da bir ön görüşme yapacak.

Arjantin devinin, Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.

Teklif değerlendirilecek

Fırtına’nın ise senelik 3.2 milyon Euro (20.9 milyon TL) kazanan ve maliyeti ile bütçeyi zorlayan Sosa için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Her fırsatta “Futbolu, Arjantin’de bırakmak istiyorum” diyen yıldız oyuncunun da göstereceği tavır bu transferde belirleyici bir rol oynayacak.