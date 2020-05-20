Estudiantes cephesinden resmi Sosa açıklaması

2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önümüdeki sezonun kadrosu adına da kontratlarının sonuna gelen Jose Sosa ve Filip Novak ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzon'un kaptanı Sosa için eski takımı Estudiantes de girişimlerde bulunan ekiplerden...

Estudiantes'in yöneticisi Agustin Alayes, Cielosports'a yaptığı açıklamada Sosa'nın takıma katılmasının 'imkansız bir rüya' olmadığını belirtti.





Sosa'nın da ülkesine dönmek istediğini belirten Alayes, "Jose, ülkesine dönmek adına bir özlem duyuyor. Estudiantes, hayatının önemli bir parçası. Bence yeniden Estudiantes forması giymeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.







