Estonya - Hollanda maç sonucu: 0-4 Ryan Babel coştu!

Hollanda Milli Takımı'na yeniden seçilen ve burada gösterdiği performansla takdir toplayan Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Estonya deplasmanında coştu.

Portakallar'ın 4-0 kazandığı mücadelede Babel, 17 ve 48. dakikalarda topu ağlara göndererek takımının ilk 2 golünü attı. 32 yaşındaki oyuncu 85. dakikada ise yerini Marsilyalı Kevin Strootman'a bıraktı.

Hollanda'nın diğer golleri ise 76'da Memphis Depay, 85'te ise Georginio Wijnaldum'dan geldi.

Hollanda bu galibiyet ile 4. maçında üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Hollanda'nın bir sonraki maçta Kuzey İrlanda 10 Ekim tarihinde konuk edecek.

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