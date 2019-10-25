Estonya: 29 - Türkiye: 33

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme ilk maçında Estonya’yı 29-33’lük skorla mağlup ederek ilk maçından galip ayrıldı.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki ilk maçına çıkan A Milliler, Estonya’yı ağırladı. Galibiyet parolası ile maça başlayan A Milli Takım, ilk yarıyı 14-18’lik skorla önde kapatarak soyunma moralli gitti. İkinci yarıya da hızlı bir şekilde başlayan milliler, son dakikaya kadar oyunu elinde tutmayı becerdi. İkinci devrede kırmızı kart ile oyun dışı kalan Varul takımını eksik bıraktı. Karşılaşmadan A Milli Takım 33-28’lik skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 11 sayı ile Doruk Pehlivan oldu.

Salon: Porsuk

Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

Türkiye: Alp Eren Pektaş 3, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan 11, Uğur Erceylan 2, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Baran Nalbantoğlu, Taner Günay, Halil İbrahim Öztürk, Yunus Özmusul, Yiğüt Eröz, Çağlayan Öztürk, Cemal Kütahya 4

Estonya: Dener Jaanima 7, Mait Patrail 7, Martin Johannson 1, Henri Sillaste 3, Siten Maasalu, Armis Priskus, Otto Karl Kont, Alfred Timmo, Henri Hiiend, Robin Oberg, Jürgen Rooba 7, Kaspaar Lees 1, Kristo Voika 2, Armi Part, Hendrik Varul 1, Rasmus Ots

İlk yarı: 14 - 18 (Türkiye lehine)

Kırmızı kart: Varul (Estonya)

İki dakika cezası alanlar: Cemal, Ozan, Mehmet, Uğur, Doruk, Onur (Türkiye), Jaanima, Johannson, Part, Sillaste, Varul (Estonya)