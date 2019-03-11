Galatasaray'da başkan adayı olarak ikna edilmeye çalışıldığı iddia edilen Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan açıklama geldi.

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun yaptığı o açıklama...

Galatasaray'da Başkanlar atama yoluyla değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Genel Kurul üyelerinin serbest iradeleriyle, seçim zamanında, belirlenerek seçilir.

Kulübümüzün demokratik yollarla seçilmiş bir Yönetim Kurulu ve Başkanı vardır. Divan Başkanı olarak benim görevim ise, tüzüğümüzde yazılı olan şartların ve yazılı olmayan teamüllerin göz önüne alınarak Kulübümüzün yönetilmesine destek vermektir.

Bu nedenle, adımın, gıyabımda teveccüh gösterilerek dahi olsa, seçim spekülasyonlarının dışında tutulması camiamızın birliği açısından daha uygun olacaktır.