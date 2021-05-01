Galatasaray'da kongre rüzgarları başladı, 29 Mayıs'ta başkanlık seçimi var... Camianın önde gelenleri bir bir adaylıklarını açıklıyor... Bunlardan biri de Galatasaray'ın son Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu. Kendisiyle adaylık sürecini, plan ve projelerini, mevut yönetim ve teknik direktör Fatih Terim hakkındaki görüşlerini konuştuk, o da 40 yıllık tecrübesiyle çok net ifadeler kullandı...

'500 milyon Dolar da verseniz'

Göreve geldiğiniz takdirde, ilk yapacağınız icraat ne olacak?

"Bir; gerçekçi olacağız. Biz hiç kimseye seçim kazanmak veya sonrasında bedava umut dağıtmak için gerçekçi olmayan projeler sunmuyoruz. İki; mali konularda bilgi sahibi olmamıza rağmen, yüzde 100 neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şeffaf iletişimle mevcut durumu paylaşıp, bütün paydaşlarımızla, üyelerimizle, taraftarlarımızla, siz basın mensuplarıyla burayı izlenebilir hale getirmemiz lazım. Bugün Galatasaray'a 500 milyon Dolar taze para enjekte edin, bu yapısal değişiklikleri yapmazsanız, idari reformları, uygun iletişim modellerini kurmazsanız, seneye yine eksi 100 milyon Dolar'dan başlarsınız."

Mevcut başkan Sayın Mustafa Cengiz'in aday olması bekleniyor. Seçim olacak mı? Olmazsa B planınız nedir?

"Normalde 29 Mayıs'ta seçimlerin olması lazım. Aldığımız duyumlara göre, Sayın Cengiz aday olacak galiba veyahut o ekibi, o zihniyeti temsil eden bir aday çıkaracaklar ki, diğer adaylara, genel kurul üyelerinin iletişim bilgilerine erişilmesini yasakladılar. Dolayısıyla bu adaylık olasılığı gittikçe kuvvetleniyor. Çok adaylı bir seçim olabilir. 'Oylar bölünür, vs.' diyorlar ama sonuç olarak tüzük, kimlerin aday olabileceğini gayet net bir şekilde izah etmiş. Böyle bakınca da yani 3 aday, 5 aday, şu niye aday oldu diye eleştiri yapmanın manası yok. Bence bu seçim, 3 adaylı olur."

Seçim Mayıs'ta olmazsa Ağustos deniyor. Bu süreç Galatasaray'a zarar verir mi? Burada ne yapılmalı?

"Tüzüğümüze göre seçimler ertelenemez ama iptal edilebilir. Pandemide birkaç handikap var. Bir, 65 yaş üstü sınırlaması. İkincisi üyelerimizi oy kullanmaya gelmelerini teşvik etmek vicdani sorumluluk da getirecek. Gelmeyene, 'Neden gelmedin' diyemezsiniz. Toplu taşıma yok, bütün üyelerimiz özel araç sahibi değil. Bu durumda gerginlik, belirsizlik devam eder. Çünkü şu anda yönetim kurulu yok, paramparça olmuş vaziyette. Bir başsızlık söz konusu. Şu anda yönetim kurulumuz, yetkilerinde olmayan kararlara imza atıyorlar. 3 yıllık transferler, 5 yıllık sözleşmeler, Bankalar Birliği anlaşması... Kulübün geleceğini bu kadar taahhüt altına sokmak, tutarsız ve yakışıksız bir durum."

'İki aday da emrindeyiz dedi'

'3 adaylı seçim olur' dediniz. Diğer adaylarla ilişkiniz ne durumda, birleşmeler olabilir mi?

"Burak Elmas da Metin Öztürk de beni aradılar. 'Başkanım, hayırlı olsun. Siz olmayacaksınız da kim olacak? Emrinizdeyiz' dedi ikisi de. Çok nazik bir şey, emre girmek söz konusu değil tabii ki. Metin Öztürk ile birtakım büyüklerimiz, kardeşlerimiz aracı mesajlar vasıtası ile 'Birlikte hareket edin' diye telkinleri oldu. Metin Bey ile 3-4 defa görüşme yaptım, kendi talebi üzerine. Onlar da plan, projeler hazırlıyorlar. Fakat birtakım şartlar öne sürünce, Galatasaray'ın bu zamana kadar çektiği sıkıntıları pek o şartlarda yaşamak istemediğim için kabul etmedim. Şartlar ne gösterir, bilemem. Sevgili Tuncer Hunca'yı çok uzun zamandır tanıyorum. Onunla da istişarelerde bulunuyoruz. O da yarın bugün bu konuda açıklama yapacaktır diye düşünüyorum."

Başkan adaylarına hazirun listesinin verilmemesi ile ilgili ne söylemek isterseniz?

"Yönetimin iletişim stratejisi, eski Rus komünist rejimi Pravda vardı. Sadece iktidarda olan rejimin temsilcisiydi ve onun haberlerini verirdi. Bizim resmi sitemiz, bütün iletişim araçları, GSTV dahil olmak üzere bu zihniyetle iletişim politikası izledi. Sansür... Düşünebiliyor musunuz, divan kurullarını naklen yayınlamadılar. Zoom ile organize ettik divan toplantılarını, Türkiye'de ilktir. Müthiş bir katılım oldu. Engel olmaya çalıştılar. Başkan adayları gider sicil kuruluna, 'Bana aidatını ödemiş üye listesi iletişim bilgilerini verin. Ben bunlarla iletişime geçeceğim' der. Bu çok olağan bir şeydir. Buna mâni oldular. Rakip kulüpler bile Galatasaray'ın demokratik yaklaşımını örnek gösterirken, şimdi ne oldu? Galatasaray vasatın altına düştü."

'Omuz atmam söz konusu değil'

Ali Sami Yen’i anma gününde omuz atma polemiği olmuştu Mustafa Cengiz'le, o olayı anlatır mısınız?

“Bir gün önce çok gergin divan yaşandı. Sayın Cengiz, saatinden 1-2 dakika evvel geldi anma törenine. Başkan geldi, günaydın, selam, sabah yok. Direkt mezarın başına gitti. Başkanın yanı boştu, benim durmam gereken yer. 'Günaydın başkanım' dedim. Bana, 'Az öte gidin. Mezarı ortalamam lazım' dedi. Birdenbire mezarın üstüne çıktı. Önde olmak istiyor. Hoca uyardı, 'Orası olmaz' dedi. Geri geldi, aramıza sığdı ve ben ceketimi düzelttim. Benim omuz atmam söz konusu değil. Sonradan tersine çevirdiler algıyı. Fakat öyle görüntüler var ki baktığında insan kendinden şüphe edebilir ve buna çalıştılar. Ama hâlâ öyle kullanıyorlar, troll hesaplar var, ultrAslan'a verdiler, bunu böyle yaptılar. Linç yedim, küfür yedim. Sadece ben değil ki; eşim, oğlum, bütün sülalem. Ben omuz atmadım, aksine selamım alınmadı.”

Mustafa Cengiz'in aktif futbolcular ve Fatih Terim hakkında söylemleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

"Bu konulara bu kadar detaylı girmek, bu kadar çapsız ve vasıfsız, düşünülmemiş açıklamaları yapmak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın görevi değildir, hiç de yakışmaz. Velev ki bu tür tespitleri eleştiriyor olabilir. Bunu basın yoluyla yapmak, çok büyük ayıptır. Böyle bir sorun varsa ulu orta konuşulur mu? Şimdi adayların cep telefonu numaralarına engel oluyor. Ama herkesin yatak odasına giriyor, bu çok ayıp. Maalesef geçirmekte olduğu rahatsızlığın bunda da büyük etkisi var."

'Önemli olan Terim’in kararı'

Fatih Terim'e bakış açınız nedir? Göreve gelirseniz teknik direktörlük konusu ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

"Fatih Terim, Galatasaray'ın içinde hep vardır. Oyuncu olarak vardı, teknik direktör olarak vardı, dışarıdan destek verdi. Sonuç olarak, kulüp üyesidir, divan üyesidir. Bizler seçildik, o hep atanmıştır. Ama atanmışlığın ötesinde bu işe gönül veren birisidir. Fatih Terim de elbette ki Galatasaray sayesinde Fatih Terim olmuştur. Kendisi de bunu her zaman kabul eder. Biz yönetime gerçekçi projelerle bir bütçeyle geleceğiz. Bizim vizyonumuzda altyapıya dönmek, kendi kaynaklarımıza dönmek, futbol şubesinin bütçesini biraz küçültmekten başka çaremiz yok. Sevgili Fatih hocamız da çok iyi bir Galatasaraylı olduğu için bu konuda bize destek verecektir. Bugün Galatasaray'ın 2 milyarın üzerinde borcu var. Hiç kimse bunu seneye karşılayacağım hayaliyle gelmesin. Kendi kaynaklarımıza dönüp, kendi oyuncularımızı yetiştirip, kendi yıldızlarımızı çıkarmazsak Galatasaray seneye olmayacak. Burada da en büyük desteği Terim'den alacağız diye düşünüyorum. Bizim Fatih Terim ile devam etmeme gibi bir kararımız yok. Burada Fatih hocanın kararı çok önemli."

Son dönemde taraftar grubunun, önce Sayın Cengiz'i, bir hafta sonra da Terim'i istifaya davet etmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

"Galatasaray'ın bu taraftar grubu yıllar önce kendi konularında saygın, etkin ve Galatasaray'a gönül vermiş kişiler tarafından kuruldu. Bunun için de büyük destek aldı. Sonra bir örgütlenme çerçevesinde büyüyerek, gitti. İlk başta dernekti burası. Sonra çeşitli nedenlerle fesh oldu, şu anda statüsü kanunen belirsiz bir oluşum. En büyük handikap bu. Özellikle son yönetim, bazı eksik taraflarını, tribünlerden destek alarak kapatma yoluna gitti. Tribünlerin desteği tabii ki esas. Fakat taraftar grupları ve tribünler, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş yönetimine saygı göstermek durumundadır. Onları seçen bir genel kurul var. Galatasaray yönetimlerinin de kulüp yönetimine taraftarı karıştırması hiç doğru değil. Kabul edilemez!"

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

"Bütün Galatasaray camiasının bizi desteklemesini bekliyoruz. Çünkü bu adaylar arasında bir seçim değil. Bu Galatasaray'ın seçimi, bu çok ciddi. Galatasaray'a hakim olmuş, biraz evvel tanıdığımız zihniyetin bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Ama bunu ortadan kaldırırken de yeni hayalcilere, maceracılara imkan vermemesi lazım Galatasaray'ın."

Metin Karabaş







