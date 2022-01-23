Eşref Hamamcıoğlu: Sessiz kalmayacağım!

19 Haziran'da yapılan Galatasaray Başkanlık seçimlerinde bin 500 oy alan ve sadece 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'ndan son Trabzonspor yenilgisi sonrasında açıklama geldi.

Hamamcıoğlu art arda alınan mağlubiyetler sonrasında kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız 1500 oyun verdiği sorumluluğun bilinciyle, gözlem ve düşüncelerimi her zaman olduğu gibi popülizm yapmadan, doğru zamanda ve doğru yerde, yani marttaki genel kurulumuzda başlayacağım. O zamana kadar bilinmesini istediğim tek bir şey var... Galatasaray'ın yıllardır kurumsal vasatlığa alıştırılmasına hiçbir zaman sessiz kalmadığım gibi, bundan sonra da asla sessiz kalmayacağım ve kendi doğrularımdan vazgeçmeyeceğim."