Öğle saatlerinde Türk Telekom Stadı'na gelen Eşref Hamamcıoğlu; yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu adaylarının yer aldığı 44 kişilik kurul listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti. Hamamcıoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ÖRF, ADET VE TÜZÜĞÜNE KARŞI YAPILMIŞ BİR DARBE"

Yönetim kurulunun koronavirüs salgını nedeniyle seçimleri iptal etmesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü, tüzüğe göre yönetilir. Tüzükte de maddeler çok açık. Bir pandemi gerçeği olmasına rağmen seçim kararının iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırılmalıydı. Sonrasında ikinci başkanın (Abdurrahim Albayrak) demeçleri Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. Galatasaray camiasının fertleri olarak bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, camiada çok gerginliğe sebebiyet verdi. Bölünmelere neden olacaktır. Bu zihniyetin bir an önce değişmesi lazım. Yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Ben yaptım oldu ile yürümez. Bu, Galatasaray'ın örf, adet ve tüzüğüne karşı yapılmış bir darbedir. Bunu da şiddetle kınıyoruz."

"CENGİZ'İN SEÇİME GİRMESİNİ ÇOK İSTERİZ"

Başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmayacağını açıklaması için ise Hamamcıoğlu, "Kendi tasarrufudur ama biz yeniden aday olup seçime girmesini çok isteriz. Bu, onun sağlığının iyiye gittiğini gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır" değerlendirmesinde bulundu.

"DİVAN, NASIL OLMASI GEREKTİĞİYLE İLGİLİ FİKİR VERİYOR"

Divan kurulu ile yönetim kurulunun karşılıklı açıklamaları konusunda ise Eşref Hamamcıoğlu, şu yorumu yaptı:

"Seçimin organizasyonu divan kurulunda olsa da fiziki operasyon kulüp yönetiminin genel sekreterliğine ait. Burada kimse birbirinin işine karışmıyor. Sadece divan, nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan öne başkan adayları ve divan kurulu üyeleriyle bu kararı tartışsın, en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Keşke bu karar alınmadan istişare edilseydi."

"KEYFİ BİR KARAR"

Hamamcıoğlu, pandemi koşullarının haziran ayında da devam etmesinin beklendiğine dikkat çekerek, "Haziran ayında seçimlerin riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar, seçimde çalışacaklar için risk olacaktır. Ayrıca katılım düşük olabilir. Ancak seçim kararı ilan edildiğinde de aynı şartlar vardı. Yönetim kurulu, pandemi nedeniyle seçimin iptal gerekçesini keyfi karardan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesine veya Valiliğin bir yazısına dayandırarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu, keyfi bir karardır. Yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdiği tepki de bunun en büyük göstergesidir. Bundan en çok şikayet eden sevgili Abdurrahim Albayrak, haziranda seçimi yaptıracağını söylüyor ama iptal kararının altında imzası olanlardan biri de o. Burada çok büyük bir çelişki var. Camiaya şeffaf olarak mesajın verilmemesi çok sıkıntı oluşturmaktadır" dedi.

AÇIK HAVA ÖNERİSİ

Seçimin iptali durumunda adaylık süreçlerinin yeniden başlayacağını aktaran Eşref Hamamcıoğlu, seçimin Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde veya Türk Telekom Stadı'nda yapılmasını önerdi.

ADAY LİSTESİ

Yönetim kurulu aday listesi: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz ve Ecem Tezel Aldanmaz. Yönetim kurulu aday yedek liste: Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Tan Bilge, Mesut Gümüştaş ve Pelin Öztekin.

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)