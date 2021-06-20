Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu. Seçimde 2. olan Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas’a bundan sonraki süreçte destek olacaklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik, herkesin payı var. Bütün yarışan adaylar çok değerlidir. Uygun olmayan eleştiriler yapılmış olabilir. Genç kardeşlerimizin bundan sonra naçizane olarak dikkatli olmalarını dilerim. Bu saate kadar bekleyen seçmen arkadaşlarımıza ve genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas’a destek olmaktır” şeklinde konuştu.







